Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі

34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені

Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вночі запустила Росія

Російські загарбники у ніч проти 4 січня атакували Україну 81 дроном. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Шахеди» та безпілотники-імітатори різних типів летіли із Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині – пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, триває 1046-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.