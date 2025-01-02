Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці

Ворог протягом трьох днів активно штурмує село з півдня та сходу

Важка ситуація склалася в селі Нововасилівка, що південніше Покровська Донецької області. Російські загарбники захоплюють населений пункт. Про це повідомили аналітики Deep State.

Ворог протягом трьох днів – 30, 31 грудня та 1 січня – активно штурмує Нововасилівку з півдня та сходу. Наступають переважно силами піхоти, іноді за підтримки бойових броньованих машин та легкої армійської техніки.

«Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і спостережні пости Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, триває 1044-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ. На фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

До слова, у 2024 році російські сили ціною понад 420 тис. загиблих здобули 4 168 кв. км на фронті, що в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області. Однак у грудні 2024 року російський наступ сповільнився.