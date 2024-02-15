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У Росії виникли проблеми з «Калібрами»: що змінилось

Христина Петренко
glavcom.ua
У Росії виникли проблеми з «Калібрами»: що змінилось
Чорноморський флот відійшов до Новоросійська внаслідок ударів ЗСУ
фото ілюстративне

Під час сьогоднішнього ранкового ракетного удару російські війська застосували лише дві крилаті ракети «Калібр»

Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил (ПС) Юрій Ігнат.

«Є проблеми з «Калібрами», це очевидно. Це вже всі зауважують, що дуже мало вони використовують цих ракет», – наголосив представник ПС.

Зокрема, під час сьогоднішнього ранкового ракетного удару російські війська застосували лише дві крилаті ракети «Калібр». Їх знищили сили ППО. Під час попереднього масованого обстрілу ворог випустив три ракети такого типу.

За словами Ігната, в окупантів могли виникнути проблеми з логістикою після ударів ЗСУ по Криму. Адже «Калібри» перевозили й заряджали з основної бази росіян, що розташована в Севастополі.

«Чорноморський флот Росії відійшов далі до бази Новоросійська. Можливо інші технічні проблеми, – це і виготовлення, і платформи які їх запускають», – пояснив речник.

Разом з тим, наголошує Юрій Ігнат, військові РФ під час обстрілів України застосовують широку номенклатуру різних типів ракет – «все, що у них є». Саме тому Повітряні сили ЗСУ називають удар комбінований: з різних напрямків, з різних носіїв повітряного, морського, наземного базування.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Гуменюк зауважила, що двічі росіяни запускали по три «Калібри», що є досить нетиповим кроком.

Зокрема. під час атаки 2 січня росіяни використовували надводний ракетоносій. Під час ракетної атаки 7 лютого загарбники використали підводний ракетоносій, який не був на бойовому чергуванні. 

Його російські загарбники підступно вивели до пускових рубежів під час масованої атаки, щоб це було несподіванкою для сил ППО.

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Теги: окупанти обстріл ракета ворог Юрій Ігнат

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