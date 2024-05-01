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Розвідка повідомила, скільки ракет залишилося в Росії для обстрілів України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки ракет залишилося в Росії для обстрілів України
Росія виготовляє близько 40 ракет «Калібр» на місяць
фото з відкритих джерел

Розвідка назвала кількість наявних російських ракет «Циркон», «Онікс», «Калібр» та Х-69

У Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС. Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон». При цьому темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М «Онікс»/«Онікс-М» – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 «Калібр» – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово.

Як повідомлялося, Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

До слова, Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору російського підприємства «Дослідне конструкторське бюро «Новатор», яке виробляє крилаті ракети «Калібр». Йдеться про Фаріда Абдрахманова.

Абдрахманов належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет «Калібр».

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Теги: російська ракета війна озброєння зброя розвідка ГУР

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