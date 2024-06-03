Китай намагається зірвати Глобальний саміт миру? Пекін відреагував

Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером

Китай ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє The Guardian.

За словами речниці, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Мао підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. При цьому вона додала, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже «відкритою і прозорою».

«Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін», – сказала Мао.

Заява пролунала після звинувачень президента України Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний мирний саміт.

Нагадаємо, Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.