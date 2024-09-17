Військово-морські сили знищили склади з боєприпасами окупантів поблизу Маріуполя

Унаслідок удару українських сил було знищено тонни боєприпасів

Бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

«Днями підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Військово-морські сили знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян фото: Facebook/ВМС ЗСУ

За підтвердженими даними, внаслідок удару були знищені як інфраструктура сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

Нагадаємо, Україні вдалося зменшити різницю в кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті. І хоча окупанти досі мають перевагу в боєприпасах, нинішні пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною.

До слова, Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як повідомлялося, Росія втратила понад 610 тис. своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.