Заморозити Україну. На третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла

Атаки на підземні газові сховища. «Нафтогаз» обіцяє: попри удари палива на зиму вистачить

Наприкінці березня 2024-го Росія вдалася до нового виду терору: ворог почав атакувати підземні газові сховища (ПГС) України. Вперше це сталося на Львівщині. Станом на початок осені відбулося шість хвиль атак. Остання вже зачепила сховища у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях. Вороги били крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами «Кинджал», а також дронами-камікадзе. Фактично ворог почав знищувати газотранспортну систему України (ГТС), яка десятиліттями служила і йому – транспортувала російський газ у країни ЄС.

Всі ПСГ технологічно поєднані з магістралями газотранспортної системи України, і Росія не чіпала цю систему від початку повномасштабного вторгнення. По українських газогонах російський газ навіть зараз надходить до трьох країн ЄС: Австрії, Словаччини, Італії. Україна виконує раніше досягнуті домовленості з Європейським Союзом. Але наприкінці 2024 року завершиться дія п’ятирічного контракту з росіянами. І як тільки на початку 2024 року український уряд заявив, що Україна більше не планує продовжувати договір з «Газпромом», росіяни почали атаки по ПГС. Ворог прагне зірвати закачування газу на зиму та відбити охоту європейських трейдерів зберігати газ в українських сховищах, що позбавляє суттєвих доходів «Нафтогаз України».

«Атаки на газові сховища негативно вплинули на функціонування газотранспортної системи України, адже система не може існувати без сховищ, які виконують роль балансуючої потужності: коли видобутку газу не вистачає для покриття потреб споживачів, газ відбирається з підземних сховищ. А якщо газовидобувні підприємства видобувають більше газу, ніж потребує країна, тоді надлишок закачують у ПСГ», – пояснює роботу системи колишній керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Він звертає увагу на відверте зізнання Міноборони Росії про намір знищити ГТС України.

«Вони і далі продовжать бити ракетами, щоб занурити нас у темряву та холод. Просто зараз для них більший пріоритет електроенергетика, тому на газові магістралі та підземні газові сховища просто не вистачає ракет», – запевняє Сергій Макогон.

Діяльність українських підземних сховищ газу забезпечує АТ «Укртрансгаз» – компанія входить до складу Групи «Нафтогаз» . Газ у сховищах зберігається на глибині від 400 до 2 тис. метрів. Раніше компанія «Укртрансгаз» співпрацювала із понад 1100 іноземними компаніями на трьох континентах. Нині пропонує трейдерам продовжувати співпрацю, пропонуючи послугу зберігання до 15 млрд куб. м газу (це 160 ТВт·год) на рік.

Загальна місткість підземних газосховищ складає 31 млрд куб. м – приблизно таким ресурсом володіють підземні сховища Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взятими фото з відкритих джерел

Ризики та резерви підземних газосховищ

Україна володіє найпотужнішою в Європі та третьою у світі мережею ПСГ, збудованих на вичерпаних родовищах газу після припинення їх експлуатації. Таких підземних газосховищ – 12, вони розташовані по всій Україні. Їхня загальна місткість складає 31 млрд куб. м – приблизно таким ресурсом володіють підземні сховища Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взяті. Зазвичай десятки європейських трейдерів активно користувалися послугами наших сховищ, що давало їм змогу взимку не купувати дорогий газ на європейському ринку, а піднімати його з українських сховищ та продавати споживачам європейських країн завжди за стабільними цінами. Водночас «Нафтогаз» отримував мільярди гривень доходів за надання послуги зберігання.

Через бомбардування ПСГ ворожими ракетами ситуація не стала критичною. Після однієї з перших атак керівник «Нафтогазу України» Олексій Чернишов повідомив: «Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ перебуває на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей». Глава «Нафтогазу» активно пропонує іноземним трейдерам зберігати газ в українських газосховищах попри російські атаки, але тепер партнери не поспішають скористатися вигідною пропозицією. Тому у сховища закачується переважно видобутий в Україні газ, а наявний резерв потужності простоює.

«На підконтрольній Україні території залишилося, наскільки я пам'ятаю, 11 сховищ, ще одне розташоване поблизу лінії фронту, тому воно також вже не працює. Тому загалом функціонує 10 ПСГ. Наші основні сховища розташовані на заході. Там лише одне Більче-Волицько-Угерське може зберігати 17 млрд кубометрів газу. Коли система працювала на повну потужність, ми могли закачувати до 200 млн кубометрів газу на добу, а зараз закачуємо лише 23 млн куб м – це приблизно одна десята від технічної спроможності системи. За рахунок надлишкової потужності сховищ існує резерв стійкості наших сховищ», – повідомив Сергій Макогон.

Через завдані ракетні удари зазнає руйнування наземне обладнання ПСГ – диспетчерські пункти, компресори, електричні підстанції, які живлять ці сховища. Звичайно, це завдає значних збитків «Нафтогазу», вбиває довіру європейських трейдерів.

Український газ наповнює підземні газосховища

Цілком очевидно, що наступна зима стане найтяжчим випробуванням для України. Щоб в оселях взимку було тепло «Нафтогаз України» планує закачати у ПСГ 13,2 млрд куб м газу, більшу частину якого становитиме газ власного видобутку. За даними глави «Нафтогазу» Олексія Чернишова, у 2024 році «Група видобуває на 7% більше газу більше порівняно із показниками 2023 року. Ціна на газ для населення залишається незмінною».

Зазвичай опалювальний сезон стартує у середині жовтня, але чи встигне «Нафтогаз» до цієї дати закачати заплановані обсяги.

«У нас власний видобуток газу десь 45 млн кубометрів на добу, а внутрішнє споживання – 23 млн куб м. Щодоби залишається 22 млн кубометрів (45 – 23=22) – ці обсяги потрібно кудись дівати. Якщо в газотранспортній системі утворюється надлишок газу, то збільшується тиск, і це може привести до аварії. Тому надлишки закачують у газові сховища – там вже майже 11 млрд кубометрів. Але взимку споживання зросте, скажімо, до 80 млн кубометрів на добу (до війни щодоби споживали до 150 млн куб м). А видобуток залишиться стандартним – 45 млн куб м на добу, тобто щодоби не вистачатиме 35 млн куб м (80-45=35). Щоб не було дефіциту, зараз ці обсяги потрібно подати у систему, тоді взимку буде що відбирати зі сховищ», – ділиться розрахунками Сергій Макогон.

Експерт нагадує: до війни у сховищах на початок опалювального сезону (середина жовтня) уряд зобов’язував запасати до 18 млрд куб м, згодом – 15 млрд кубометрів, а цьогоріч запланували накопичити ще менше – 13,2 млрд. Але газу власного видобутку не вистачить, тому потрібно імпортувати газ з європейського ринку за світовими цінами, які традиційно зростають перед опалювальним сезоном.

«Нафтогаз» планує імпортувати додаткові 600 чи 400 млн кубометрів газу. Влітку, коли газ був дешевий ($362 за тис куб м), його не купували, а тепер, коли ціна зросла (до $453 за тис куб м), вирішили закачати в ПСГ додаткові обсяги», – критикує Макогон.

Послугу зберігання газу у режимі «митний склад» розробила та впровадила команда Сергія Макогона, коли він працював у керівництві «Укртрансгазу» протягом 2015-2019 років фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» почав закупівлю газу на «митний склад»

З метою формування резервних запасів газу на випадок надзвичайних ситуацій, наприкінці серпня «Нафтогаз» розпочав закупівлю природного газу, який зберігатиметься в ПСГ в режимі «митний склад». Закупівля здійснюється за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 200 млн євро, відкритої спеціально для формування резервного запасу газу.

У «Нафтогазі» пояснили, що «йдеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти ЄБРР обсягу, який зберігатиметься у режимі «митний склад» і використовуватиметься винятково в разі виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу». Загалом же потреби держави «Нафтогаз» планує повністю закрити за рахунок власного видобутку.

Для чого потрібно зберігати газ в режимі «митний склад»? «Компанія «Нафтогаз» часто закачує газ на «митний склад», щоб оптимізувати оподаткування, адже коли імпортуєш газ в Україну, потрібно одразу платити 20% ПДВ. А «Нафтогаз» зберігає кошти. А вже потім, коли буде продавати цей газ в Україні, він це ПДВ й заплатить. Тут ніякого криміналу немає», – пояснив «Главкому» Сергій Макогон.

За даними експерта, тепер «у ПСГ у режимі «митний склад» перебуває 600 млн куб м – це газ українських власників, серед яких і «Нафтогаз», а також газ молдавських компаній.

«Але іноземного газу у тих обсягах, які раніше зберігали іноземні компанії в українських ПСГ – як це було у 2020 році, коли в українські ПСГ закачали 11,8 млрд кубів газу нерезидентів, тепер практично немає. У 2020 та 2021 році у наших ПСГ зберігали газ всі європейські компанії, серед яких відомі трейдери, а зараз ніхто з них не зберігає…» – підсумував Сергій Макогон.

У 2015-2019 роках, коли Сергій Макогон працював у керівництві «Укртрансгазу», його команда розробила та впровадила послугу «митного складу» та так званий сервіс шорт-хол (shorthaul), який дозволив вигідно здавати наші ПСГ іноземним компаніям для тимчасового зберігання газу.

The Financial Times підтверджує, що у 2024 році закачування газу іноземними компаніями майже не відбувається. Водночас «Нафтогаз» стверджує, що газ закачують у штатному режимі, навіть планується збільшити обсяг зберігання газу іноземними компаніями до 4 млрд кубометрів у цьому році. У 2023 році іноземні компанії зберігали у ПСГ 2,5 млрд куб м.

Наталка Прудка, «Главком»