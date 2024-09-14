Україна почала виготовляти новий тип боєприпасів: ексміністр зробив заяву
Камишін повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні»
Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, розповів радник президента України, колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю Nettavisen.
«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів», – зазначив він.
Чиновник повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні».
«До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед», – каже Камишин.
За словами радника, «важливою метою» для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.
До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.
Коментарі — 0