Україна почала виготовляти новий тип боєприпасів: ексміністр зробив заяву

Важливою метою для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм

Камишін повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні»

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, розповів радник президента України, колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю Nettavisen.

«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів», – зазначив він.

Чиновник повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні».

«До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед», – каже Камишин.

За словами радника, «важливою метою» для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.