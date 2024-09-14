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Україна почала виготовляти новий тип боєприпасів: ексміністр зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна почала виготовляти новий тип боєприпасів: ексміністр зробив заяву
Важливою метою для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм
фото з відкритих джерел

Камишін повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні»

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, розповів радник президента України, колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю Nettavisen.

«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів», – зазначив він.

Чиновник повідомив, що «під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні».

«До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед», – каже Камишин.

За словами радника, «важливою метою» для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.

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Теги: міністр радник Олександр Камишін боєприпаси наступ

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