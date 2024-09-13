Норвегія відреагувала на російський удар по машинах Червоного Хреста

Норвегія закликає Росію до поваги та дотримання міжнародного гуманітарного права

Норвегія відреагувала на удар Росією по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє МЗС країни.

«Норвегія засуджує сьогоднішні напади на МКЧХ в Донецькій області, де було вбито три гуманітарні працівники. Ми наполегливо закликаємо до поваги та дотримання міжнародного гуманітарного права. Гуманітарні працівники повинні бути захищені», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох вбитих. Двом пораненим надавалася необхідна допомога.

До слова, Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) зупинить роботу офісу у Дніпрі після удару по машинах гуманітарної місії. Спікер делегації в Україні Олександр Власенко сказав: «У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час».