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На окупантів наводять жах українські «дрони-дракони»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На окупантів наводять жах українські «дрони-дракони»
Українська армія показала роботу безпілотника, який з близької відстані розкидає над противником запальні боєприпаси
фото з відкритих джерел

Через зброю українців налякані російські військові кидають позиції і тікають

Українські «дрони-дракони» наводять жах на окупантів. Про це пише CNN. Ці дрони «поливають» російські позиції термітом – порошкуватою сумішшю алюмінію й оксиду заліза або нікелю, яка горить з температурою до 2200 градусів за Цельсієм.

Терміт може швидко випалити рослинність, «оголюючи» позиції росіян, а також знищити самих загарбників.

«Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її доставки є досить інноваційним. Але, якщо використовувати її таким чином, ефект буде більше психологічним, ніж фізичним. З огляду на можливості України отримувати терміт, це, скоріше поодинокі операції, ніж нова основна зброя», – вважає колишній офіцер британської армії, військовий аналітик Ніколас Драммонд.

Експерт зауважує, що психологічний ефект від використання терміту важко переоцінити. Налякані російські військові кидають позиції і тікають.

Відкритий німецьким хіміком Гансом Ґольдшмідтом у 1895 році терміт спочатку використовувався для зварювання залізничних колій.

Утім, військові швидко зрозуміли його ефективність для знищення ворожої техніки, адже ця речовина здатна пропалювати метал.

Термітні авіабомби використовувалися у двох світових війнах.

За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence, Україна також вже використовувала терміт для знищення російських танків.

«Терміт скидається безпосередньо у люки, швидко спалахує і знищує все всередині.

Така точність у поєднанні зі здатністю безпілотника обходити традиційні засоби захисту робить термітні бомби високоефективним інструментом у сучасній війні», – ідеться у звіті AOAV.

Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у військових діях.

Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів,

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Теги: зброя військові Україна боєприпаси

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