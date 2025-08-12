Головна Країна Події в Україні
Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото)
СБУ затримала кліриків УПЦ, які допомогали РФ
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала двох прокремлівськіх кліриків Українськой православної церкви (УПЦ МП) в Одесі, які вихваляли та виправдовували воєнні злочини Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

«Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ. Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від «партії регіонів» Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в РФ», – розповіли в СБУ.

Також священик-пропагандист контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який ще з 2014 році переховується в Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту «Одеська народна республіка – Новоросія».

Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото) фото 1
фото: пресслужба СБУ

На його замовлення, священик УПЦ із донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси. Ці знімки вони відправляли кураторам в Росії, де пропагандисті вже «домальовували» заклики до окупації, нібито, від місцевих мешканців. Після цього на росТБ та в соцмережах «розганяли» змонтовані фейки.

«Ще один затриманий у портовому місті – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора», – додали в СБУ.

Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото) фото 2
фото: пресслужба СБУ

Обидва фігуранти отримали проходять за наступними статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань). Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала російську агентку у Запоріжжі. Жінка готувала удар по промислових об’єктах. РФ завербувала колишню працівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору ворога вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

росія СБУ пропаганда Одеса Українська православна церква

