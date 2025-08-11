Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби
Підозрювані у теракті в Житомирі
фото з відкритих джерел

Здебільшого, констатують у поліції, російські спецслужби звертають увагу на чоловіків

В Україні від початку поточного року правоохоронцями задокументовано 50 терористичних актів, майже усі з яких були
розкриті працівниками кримінального блоку поліції у співпраці з СБУ за «гарячим слідом», половина з яких – на стадії підготовки. Про це, як пише «Главком», повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Ціллю зловмисників, які намагаються заробити «легких грошей», є, в першу чергу, військовослужбовці ЗСУ, поліцейські відділки, територіальні центри комплектування, залізничні об’єкти та інші. Й географія вчинення подібних злочинів включає 16 областей та столицю України.

Переважна більшість терактів, а саме 44, готувалася або була вчинена за допомогою саморобних вибухових пристроїв, виготовлених виконавцями за вказівками кураторів.

Здебільшого російські спецслужби вербують чоловіків – затримано 55, жінок затримано 19. Крім того, викрито 22 неповнолітніх, наймолодшому з яких лише 14 років.

Агенти РФ активно використовують соціальні платформи з пошуку роботи, продажу вживаних речей, сайти знайомств, де обирають військових або правоохоронців. Під час спілкування з ними призначають місце зустрічі, де заздалегідь закладається вибухівка.

Загалом, внаслідок вчинення терористичних актів, задокументовано загибель 11 осіб, з яких 4 – самі виконавці, серед них - 1 неповнолітня особа.

Останній теракт з летальними наслідками стався у Житомирі, внаслідок якого загинув 33-річний чоловік із Харкова, а 31-річний житель Одеси отримав численні поранення та був госпіталізований.

Правоохоронці наголошують, що за теракти їхні виконавці отримають найсуворіше покарання - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, підготовкою теракту у Житомирі займались завербовані 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток.

Обох триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.

Читайте також:

Теги: теракт ЗСУ Житомир поліція російські агенти ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Генерал-війна»: Сирському – 60
«Генерал-війна»: Сирському – 60
26 липня, 07:00
Підорюваного засняли камери відеоспостереження
У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство
29 липня, 05:15
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
22 липня, 08:31
Санкції статей, інкримінованих підозрюваним, передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом
25 липня, 10:41
Жодних документів у особистих речах загиблого не було
Загадкове вбивство у Стамбулі: тіло чоловіка було із запискою російською мовою
29 липня, 17:40
Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір
У метро затримано «зачепера», який п’яним катався між вагонами (фото)
30 липня, 18:33
Зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
31 липня, 15:41
Після чергової оборудки поліцейські затримали фігуранта та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
У Фастівському районі чоловік торгував гранатами та вогнепальною зброєю
5 серпня, 08:30
За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
5 серпня, 16:15

Кримінал

Справа очільника Антимонопольного комітету: ВАКС не відсторонив від посади Кириленка
Справа очільника Антимонопольного комітету: ВАКС не відсторонив від посади Кириленка
В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби
В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби
Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино
Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua