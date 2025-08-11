В Україні готували десятки терактів: кого вербують російські спецслужби

Здебільшого, констатують у поліції, російські спецслужби звертають увагу на чоловіків

В Україні від початку поточного року правоохоронцями задокументовано 50 терористичних актів, майже усі з яких були

розкриті працівниками кримінального блоку поліції у співпраці з СБУ за «гарячим слідом», половина з яких – на стадії підготовки. Про це, як пише «Главком», повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Ціллю зловмисників, які намагаються заробити «легких грошей», є, в першу чергу, військовослужбовці ЗСУ, поліцейські відділки, територіальні центри комплектування, залізничні об’єкти та інші. Й географія вчинення подібних злочинів включає 16 областей та столицю України.

Переважна більшість терактів, а саме 44, готувалася або була вчинена за допомогою саморобних вибухових пристроїв, виготовлених виконавцями за вказівками кураторів.

Здебільшого російські спецслужби вербують чоловіків – затримано 55, жінок затримано 19. Крім того, викрито 22 неповнолітніх, наймолодшому з яких лише 14 років.

Агенти РФ активно використовують соціальні платформи з пошуку роботи, продажу вживаних речей, сайти знайомств, де обирають військових або правоохоронців. Під час спілкування з ними призначають місце зустрічі, де заздалегідь закладається вибухівка.

Загалом, внаслідок вчинення терористичних актів, задокументовано загибель 11 осіб, з яких 4 – самі виконавці, серед них - 1 неповнолітня особа.

Останній теракт з летальними наслідками стався у Житомирі, внаслідок якого загинув 33-річний чоловік із Харкова, а 31-річний житель Одеси отримав численні поранення та був госпіталізований.

Правоохоронці наголошують, що за теракти їхні виконавці отримають найсуворіше покарання - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, підготовкою теракту у Житомирі займались завербовані 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток.

Обох триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.