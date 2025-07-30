Сенатор США звернувся до Росії на тлі погроз Трампа

Сенатор США Ліндсі Грем: «Ми запровадимо тарифи на покупців вашої нафти»

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із зверненням до Росії, заявивши, що Кремль помиляється, вважаючи, що йому вдалося успішно уникнути західних санкцій. Грем попередив, що президент Дональд Трамп планує «змінити правила гри» та запровадити тарифи на країни, які продовжують купувати російські нафту та газ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ліндсі Грема.

«Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити», – зазначив сенатор. – «Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину».

Ліндсі Грем закликав Росію «незабаром звернутися до цих країн, щоб дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як і ви».

Сенатор також підкреслив, що ініціатива Трампа отримає широку підтримку в американському Конгресі. «Значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях», – заявив Грем.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультиматумною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня введе 25% мита для Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

«Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн», – йдеться у заяві.

Як повідомляли раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Згодом Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».