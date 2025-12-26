Головна Країна Події в Україні
Сніг і ожеледиця: в Україні за добу зафіксовано понад 400 ДТП

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Слизькі дороги стали причиною сотень ДТП по всій країні
фото:Патрульна поліція

Через сніг та ожеледицю дороги стають небезпечними, найбільше аварій зафіксовано у Києві та Київській області

Від початку доби в Україні через слизькі дороги та сніг сталося понад 400 ДТП, 66 з яких із постраждалими. Особливо складна ситуація спостерігається у Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Харківській областях. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram 26 грудня.

Зі слів Білошицького, за добу на спецлінію патрульних надійшло 404 повідомлення про ДТП, 66 із яких із постраждалими. Не всі водії встигли замінити літню гуму на зимову, а дехто свідомо ігнорує цю потребу.

«Навіть один автомобіль зі зношеними або літніми шинами на слизькій дорозі може створити загрозу для всіх учасників руху – від незначних зіткнень до трагічних наслідків», – зазначив керівник патрульної поліції.

На більшості доріг фіксують сніг і ожеледицю, особливо в Києві й Київській області, а також у Житомирській, Вінницькій, Харківській, Івано-Франківській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях.

Зараз лідером за кількістю ДТП патрульна поліція називає Київ – 45 викликів, шість ДТП із постраждалими.

«Зима – не експеримент. Дотримуйтеся ПДР і не ризикуйте життям», – додав Білошицький.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 грудня, в Україні різко погіршились погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Уночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

За даними «Укргідрометцентру» 26 грудня вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу очікується сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

