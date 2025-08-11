Головна Новини
search button user button menu button

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі російську агентку, яка готувала удар по промислових об’єктах

Контррозвідка Служби безпеки України  затримала у Запоріжжі російську агентку, яка збирала координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі міста. «Під прицілом» ворога були виробничі приміщення та енергооб’єкти, що живлять місцеві заводи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Для виконання завдань російської воєнної розвідки (ГРУ) агресор завербував колишню працівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору ворога вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

За даними СБУ, агентка обходила місцевість, фотографуючи об'єкти, а також випитувала розвіддані у знайомого інженера-програміста. Свої дії вона координувала через анонімний чат у месенджері з кадровим співробітником ГРУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисницю і затримали її «на гарячому» під час фотографування периметра заводського енергооб’єкта. На місці затримання у неї вилучили смартфон з гугл-картами, на яких були позначені потенційні «цілі» для удару.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Корольовський райсуд Житомира обрав запобіжний захід двом 17-річним мешканцям області, яких підозрюють у причетності до теракту, що стався 5 серпня в мікрорайоні Сурина Гора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zhitomir-OnLine.

Обох триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.

За даними СБУ, підлітки виготовили та заклали саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинув 33-річний чоловік із Харкова, а 31-річний житель Одеси отримав численні поранення та був госпіталізований. Інцидент стався близько 19:20 неподалік річки Кам’янка.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя росія СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – це завжди наш вибір
Ми маємо говорити однією мовою, інакше...
2 серпня, 18:52
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
7 серпня, 10:35
На Конференції європейці знову запевняли Зеленського у своїй підтримці
Україна може розраховувати… на себе? Підсумки Римської конференції у цитатах світових ЗМІ Тема тижня
11 липня, 21:30
Рубіо: Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити
Держсекретар США заявив про приховану допомогу Пекіна Росії
27 липня, 16:19
Мешканці Таганрогу почули сильні вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область: вибухи пролунали у Таганрозі
1 серпня, 03:53
У РФ врожай з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у звіти Росстату
З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters
6 серпня, 17:25
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
Коваленко: Москва зможе далі лякати «Орєшніком» у Білорусі
Скасовано мораторій на ракети середньої дальності у РФ: що це означає
5 серпня, 06:54
Путін збільшує залежність російського суспільства від військових витрат
Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною
6 серпня, 06:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
9099
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
7652
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4767
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2586
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua