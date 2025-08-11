Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку

СБУ затримала у Запоріжжі російську агентку, яка готувала удар по промислових об’єктах

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запоріжжі російську агентку, яка збирала координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі міста. «Під прицілом» ворога були виробничі приміщення та енергооб’єкти, що живлять місцеві заводи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Для виконання завдань російської воєнної розвідки (ГРУ) агресор завербував колишню працівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору ворога вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

За даними СБУ, агентка обходила місцевість, фотографуючи об'єкти, а також випитувала розвіддані у знайомого інженера-програміста. Свої дії вона координувала через анонімний чат у месенджері з кадровим співробітником ГРУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисницю і затримали її «на гарячому» під час фотографування периметра заводського енергооб’єкта. На місці затримання у неї вилучили смартфон з гугл-картами, на яких були позначені потенційні «цілі» для удару.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

