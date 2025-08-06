З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters

У РФ врожай з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у звіти Росстату

З 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна. Про це, як пише «Главком», агентству Reuters повідомив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Чиновник зазначив, що дані про масштаби вкраденого зерна з Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також із Криму вже оцінюються з урахуванням поточного сезону.

Розвідувальні служби України виявили, що вирощену на тимчасово окупованих територіях пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря. І коли вже вона вирушає на експорт, відстежити походження зерна після цього неможливо. Тому, як зазначається, Україна планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів зерна.

Reuters також пише, що у Росії правового статусу врожаю з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у статистичні звіти. Утім, Мінсільгосп все одно звітує про врожай, зібраний на так званих «нових територіях».

Нагадаємо, з початку війни понад 130 млн тонн вантажів було перевезено українським морським коридором й 81 млн тонн з цього обсягу є аграрною продукцією. Українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких постачання морем залишаються єдиним можливим маршрутом – від країн Азії до Латинської Америки.

Водночас польські логістичні компанії, зокрема CSL, заявляють про значні збитки через відсутність українського зерна, що мало б прямувати транзитом через польські порти та перевантажувальні термінали. Президентка CSL Лаура Головач заявила, що імпорт українських зернових культур не відбувається вже понад рік, що негативно позначається на економіці країни.