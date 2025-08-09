Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі

Раніше поліція затримала хлопця та дівчину, які причетні до вибуху в Житомирі

Корольовський райсуд Житомира обрав запобіжний захід двом 17-річним мешканцям області, яких підозрюють у причетності до теракту, що стався 5 серпня в мікрорайоні Сурина Гора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zhitomir-OnLine.

Обох триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.

За даними СБУ, підлітки виготовили та заклали саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинув 33-річний чоловік із Харкова, а 31-річний житель Одеси отримав численні поранення та був госпіталізований. Інцидент стався близько 19:20 неподалік річки Кам’янка.

Речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк наголосила, що російські спецслужби системно намагаються вербувати українських підлітків через ігри, чати та соцмережі, пропонуючи гроші за диверсії, підпали та закладання вибухівки. За її словами, іноді куратори з РФ використовують неповнолітніх як смертників.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими самостійно виготовили вибухівку. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.