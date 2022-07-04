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    Події в Україні

    Вілкул береться за масштабну українізацію Кривого Рогу

    Для тих, кому зручніше опанувати українську через інтернет, розпочалися онлайн-курси - Вілкул береться за масштабну українізацію Кривого Рогу
    Для тих, кому зручніше опанувати українську через інтернет, розпочалися онлайн-курси
    фото ілюстративне

    З 1 липня у місті працюватимуть мовні клуби

    Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про створення мовних клубів у міських бібліотеках та онлайн-курсів для популяризації української мови у повсякденному спілкуванні. Про це він написав Facebook.

    «Так історично склалося, що ми, криворіжці, звикли переважно розмовляти російською мовою, але зараз мова – це також наша зброя. У Кривому Розі ми не будемо «рубати з плеча». Ми робимо лагідний процес переходу на українську мову і створюємо комфортні умови для цього», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, з 1 липня військова адміністрація організувала в кожному районі міста мовні клуби «Спілкуймося українською». А для тих, кому зручніше опанувати українську в онлайн-режимі, розпочалися онлайн-курси «Говоримо українською правильно». По завершенню курсів, учасники отримають електронні сертифікати. Заняття безкоштовні і проводитимуться двічі на тиждень.

    Заняття у мовному клубі побудовані наступним чином. Перша частина – теоретична, вона присвячена навчанню: як ставити наголос, які слова доцільно використовувати у тих чи інших випадках, як відійти від суржика, як написати заяву, автобіографію тощо.

    Друга частина – практична, вона присвячена культурі мовлення. Наприклад, якщо мова йде про воєнну тематику, то запрошуються профільні фахівці – військові, з якими учасники заняття обговорюють дану тему українською мовою.

    До клубу будуть запрошуватись спікерами і молоді криворізькі автори, щоб була можливість не лише спілкуватись українською, але й популяризувати творчість земляків – поетів, письменників, художників Криворіжжя.

    «Так, я роблю щоденні вечірні брифінги російською. І в цьому є глибокий сенс. Тому що я говорю переважно з російськомовним півднем і сходом. Проте, вже більшість нарад я проводжу українською. Процес перетворень триває», – додав Вілкул.

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

    Теги: росія окупанти війна мова Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Вілкул береться за масштабну українізацію Кривого Рогу