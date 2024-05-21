НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів

Нацагентство виявило корупційні правопорушення лише щодо восьми працівників ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 млн грн, необґрунтованих активів на 6 млн грн, та недостовірних даних у декларації на 7 млн грн. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

За словами нардепки, НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу ТЦК. За даними НАЗК, йдеться про 541 із приблизно 1700 осіб.

«Триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще п’яти посадовців керівного складу ТЦК. Щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів», – повідомила Радіна.

Як зазначила Радіна, найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується начальника Одеського ОТЦК Борисова (торік йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 188 млн грн.

Ще одним фігурантом є заступник начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, зібрав на особисту банківську картку близько 400 тис. гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив їх на власні потреби.

«Наразі із цим розбирається слідство. Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП. Встановлювати істину у кожній справі буде суд», – додала нардепка.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.