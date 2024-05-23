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Україна планує підвищити податки задля фінансування армії – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна планує підвищити податки задля фінансування армії – нардеп
Україна потребуватиме щонайменше 300 млрд грн до кінця поточного року
фото з відкритих джерел

Зміни стосуватимуться бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків

Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.

«Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо коштом наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів», – пояснив він.

Як зазначив Гетманцев, сьогодні уряд підраховує усі потреби, які є дуже великими. Мова йде про щонайменше 300 млрд грн до кінця поточного року.

«Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, ВЗ та акцизів», – пояснив нардеп.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на мінімальній зарплаті, а інша – на квотах від тієї індустрії, у якій працює людина.

До слова, в Україні через додаткову мобілізацію значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

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Теги: податки Данило Гетманцев депутат гроші війна військові

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