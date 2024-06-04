Спікер Ради Стефанчук дорікнув урядовцям зовнішнім виглядом

Спікер Ради вважає, що представники уряду мають відвідувати парламент у діловому одязі

У вівторок, 4 червня, спікер парламенту Руслан Стефанчук дав завдання підготувати звернення до Кабінету міністрів через одяг урядовців. Про це у себе в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Спікер Верховної Ради хоче, щоб урядовці приходили на виступи до парламенту в діловому одязі.

«Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їх представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законам. Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять», – йдеться у повідомленні нардепа.

У коментарях думки українців з цього приводу розділилися. Деякі з них вважають, що одяг не має бути проблемою і найголовнішим є компетентність урядовців, в той час як інші підтримали Стефанчука:

Нагадаємо, народний депутат Сергій Рудик, який зараз служить у ЗСУ, розкритикував своїх колег. Його обурило те, що нардепи-цивільні дозволяють собі приходити на сесії у піксельній формі. На думку Рудика, носіння цивільними особами військового одягу – вияв неповаги до справжніх захисників.