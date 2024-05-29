Українцям платитимуть за повернення додому? Що пропонує комітет ПАРЄ

«Українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн», – Гончаренко

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які вирішать повернутися додому після війни. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який із січня цього року очолює цей комітет.

«Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні», – йдеться у його повідомленні.

У коментарі виданню Liga Гончаренко повідомив, що це рамкове рішення і рекомендація, тому держави ухвалюватимуть відповідні механізми самостійно. Нардеп додав, що після затвердження резолюції в червні держави отримають цю рекомендацію від ПАРЄ.

Депутат також висловив переконання, що це рішення може вплинути на відсоток українців, які захочуть повернутися додому після війни.

Нагадаємо, три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії. Скільки платить людям Ірландія наразі невідомо, а от Швейцарія виплачує від 1000 до $4300, а Норвегія готова виплачувати по 1500 євро на особу.

До слова, близько половини українок, які виїхали до Польщі після початку вторгнення Росії, не мають наміру повертатися на батьківщину. Водночас 42% хочуть повернутися додому