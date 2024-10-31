Пережив катування та схуд на 24 кг: звільнений з полону захисник Зміїного поділився планами на майбутнє

Після звільнення з полону Вадим Нестеренко три місяці відновлював сили в реабілітаційному центрі

Звільнений з полону захисник Зміїного хоче повернутися у військо

33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад 2 роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо. Про це інформує Національний реабілітаційний центр Unbroken.

Захисник поповнив лави силових структур ще у 2011-му – одразу після проходження строкової служби. Був у складі Ізмаїльського прикордонного загону. А у 2018 році доєднався до 35-ї окремої бригади морської піхоти. У її лавах і зустрів повномасштабне вторгнення – на острові Зміїний.

Вадим Нестеренко зустрів повномасштабне вторгнення на острові Зміїний фото: Unbroken Ukraine/Facebook

«24 лютого нас підняли о 3:30 по тривозі, бо в нашу сторону летів бомбардувальник. Потім ближче до обіду почали підходити кораблі. Перший – «Москва», другий – «Биков». Після евакуації цивільних кораблі підняли червоний прапор і почали обстріл. Далі почала працювати авіація, міномети і турелі. Чотири години вибухи і свист не стихали. Вони знищили всі зенітні установки. Ми залишилися лише з автоматами», – пригадує боєць.

Тоді вороги запропонували українським прикордонникам та морпіхам здатися. Однак наші захисники послали «російський військовий корабель» у відомому напрямку. Згодом з’явилася інформація про загибель усіх захисників Зміїного. І лише потім стало відомо, що вони потрапили в полон.

У полоні Вадим Нестеренко пробув два роки і три місяці. За цей час схуд на 24 кг фото: Unbroken Ukraine/Facebook

Вадим пробув у полоні два роки і три місяці. Морпіх пригадує: його обливали водою, труїли газом, били електрошокером та палицею. Зламали ребра, ніс та вибили з десяток зубів.

«Улюблене їхнє заняття – це не давати їсти. Нам давали на прийом їжі 5 хв. Це було нереально наїстися», – ділиться пережитим він.

І додає: годували полонених переважно куском хліба і залитою окропом капустою. Через це Вадим, який до полону мав вагу 83 кг, на момент звільнення – 31 травня 2024 року – схуд до 59 кілограмів.

У полоні Вадим Нестеренко (справа) пробув два роки і три місяці. За цей час схуд на 24 кг фото: Unbroken Ukraine/Facebook

За місяць після обміну полоненими захисника Зміїного скерували на подальше відновлення до Національного реабілітаційного центру Unbroken.

«У пацієнта внаслідок перебування в полоні виникла низка недуг шлунково-кишкового тракту. Ми діагностували виразкову хворобу та грижу стравохода. Ще пацієнт мав пошкодження правого колінного суглоба, травми обличчя з викривленням носової перегородки та спини. Останні припали на ділянку попереку. Також мали місце протрузії міжхребцевих дисків у ділянках шийного та поперекового відділів хребта», – описав тодішній стан Вадима лікар Орест Смалюх.

Військовий пробув у центрі три місяці. За цей час він набрався сил і помітно відновив вагу – до 75 кілограмів. Пацієнта вже виписали.

Нині захисник планує повернутися у стрій та мріє здійснити свою давню мрію – побувати в Парижі.

Захисник Вадим Нестеренко планує повернутися у стрій та мріє здійснити свою давню мрію – побувати в Парижі фото: Unbroken Ukraine/Facebook

Нагадаємо, 31 травня 2024 року Україна повернула з російського полону 75 людей, серед них було 19 захисників острова Зміїний, зокрема й Вадим Нестеренко.