Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт

Суддя також застосував до колишнього депутата певні обов'язки

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олег Ткаченко відмовився брати екснардепа Максима Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.

Зазначається, що прокурор САП просив взяти колишнього депутата під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн. На рішення судді може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

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Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Також «Главком» писав, що екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.