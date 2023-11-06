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Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт
Прокурор вимагав взяття під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн
фото з відкритих джерел

Суддя також застосував до колишнього депутата певні обов'язки

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олег Ткаченко відмовився брати екснардепа Максима Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.

Зазначається, що прокурор САП просив взяти колишнього депутата під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн. На рішення судді може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Також «Главком» писав, що екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

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Теги: арешт прокурор суддя Максим Микитась Антикорупційний суд

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