Суд обрав запобіжний захід протоієрею УПЦ Миколі Данилевичу

Данилевич під час засідання заперечував свою провину

Солом'янській суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови відділу зовнішніх зв'язків УПЦ Миколі Данилевичу. Про це повідомляє телеграм-канал «Ґрати».

Прокуратура просила відправити священника під домашній арешт, але суддя призначив йому тільки особисте забов'язання з'являтися до слідчого.

Сам Данилевич на засіданні заперечив провину. За його словами, він з першого дня повномасштабної війни публічно засуджує російську агресію, а також на своїй церковній посаді «не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити». Також він додав, що двоє його рідних братів воюють в складі ЗСУ, а один пережив полон.

Як відомо, п'ять днів тому йому оголосили підозри в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії. Підставою для них стали два пости в телеграм-каналі священника. У них Данилевич звинувачує Православну церкву України в тому, що її представники незаконно захоплюють храми УПЦ. На думку священника, Росія використала це як привід для вторгнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводила обшуки в протоієрея Московської церкви в Україні. Як повідомляють джерела «Суспільного», йдеться про заступника голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що в Італії вже є півтора десятка громад УПЦ МП, координує яких спеціально призначений єпископ. Одночасно з цим до Італії також переїхав заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич.

Згодом заступник керівника зовнішніх церковних зносин, протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич, після публікації «Главкома» про факт його перебування в Італії, пояснив, як опинився за межами держави під час дії воєнного стану.