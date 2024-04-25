Розгляд справи щодо паспорта РФ. Суддя Львов одягнув світшот із підтекстом

Суддя Богдан Львов під час судового сдухання 25 квітня 2024 року

Розгляд апеляційної скарги Верховного Суду проходить у Шостому апеляційному адмінсуді

Апеляційний суд у четвер, 25 квітня, розглядає оскарження Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді Богдана Львова, в якого СБУ виявила російський паспорт.

До зали Шостого апеляційного адмінсуду, де розглядається справа, суддя Богдан Львов прийшов у патріотичному світшоті з надписом «I’m Ukrainian» (Я українець).

Це стало відомо соцмережі Facebook, де суддя опублікував відповідне фото. «I’m Ukrainian», – коротко підписав він власне фото, відмітивши місце, де зараз перебуває – Шостий апеляційний адміністративний суд.

Як відомо, 5 вересня 2022 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд 12 лютого відкрив провадження за скаргою Верховного суду, який не погоджується з рішенням щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду.

Апеляційна інстанція відвела учасникам справи час – до 27 лютого. До цієї дати вони можуть подати відзив на апеляційну скаргу разом з доказами і заперечення проти заяв і клопотань. Усі документи апеляція запропонувала сторонам процесу надсилати через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд».

Зауважимо: якщо апеляційний суд відмовить Верховному суду і залишить незмінним рішення Київський окружного адмінсуду, це означатиме, що Богдан Львов має бути поновлений на посаді судді з початку жовтня 2022 року, коли його було звільнено. Крім цього, він має отримати відповідну компенсацію.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Це рішення поки не набуло чинності.

У вересні 2022 року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії. Пізніше СБУ підтвердила цей факт. Після цього було запущено процес звільнення судді.

Водночас екссуддя Богдан Львов усе заперечує. На пресконференції для ЗМІ 25 січня 2024 року він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

За словами Львова, це квартира його тещі, їй зараз 83 роки, «вона є продуктом російського телебачення. Вона нібито щоденно хвилюється за свою доньку та зятя і при цьому підтримує Путіна». Виїжджати з Росії теща Львова категорично відмовляється.