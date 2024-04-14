Військовий утік із армії, через рік розкаявся і здався правоохоронцям: як його покарали

Правопорушник щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину

Військовослужбовець ЗСУ, що проживає в Деражні, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом як обвинувачений у вчинені кримінального злочину за ч.5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини, без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану). Про це інформує пресслужба суду.

32-річний молодший сержант проходив військову службу за призивом під час мобілізації в одній із військових частин Хмельницького. 1 червня 2022 року він не виконав розпорядження начальника штабу про відрядження до пункту тимчасового дислокування військової частини у Слов’янську. Замість того посеред дня залишив місце служби та поїхав додому, в Деражню, де проводив час на власний розсуд.

Надалі, як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець не з’являвся на місце служби майже рік, із 18 червня 2022 року до 17 травня 2023 року, тим самим припинивши виконувати свій Конституційний обов’язок щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України. 18 травня минулого року, усвідомлюючи протиправність і помилковість своїх дій, чоловік добровільно прибув до Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних сил України.

1 квітня 2024 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим за участі його захисника була укладена угода про визнання винуватості. Правопорушник щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Суд цю угоду затвердив та врахував це як обставину, що пом’якшує покарання. Окрім того, обвинувачений є особою молодого віку, яка вперше притягається до кримінальної відповідальності, учасник бойових дій, на обліку у лікарів психіатра або нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно. Обставин, які обтяжують покарання суд не встановив.

Чоловіку призначено покарання згідно з ч.5 ст. 407 КК України у виді позбавлення волі строком на п’ять років. Водночас згідно зі ст. 75 КК України його звільнено від відбування цього покарання і встановлено іспитовий строк тривалістю три роки з покладенням на нього ряду обов’язків. Нагляд за поведінкою військовослужбовця буде здійснювати командир частини, де він проходить службу, а у разі його звільнення із військової служби – уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано впродовж 30 днів з дати його винесення.

Раніше у Харкові до трьох років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації.

До відома, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.