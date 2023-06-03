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Високий рівень загрози з моря: Росія провела ротацію ракетоносіїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Високий рівень загрози з моря: Росія провела ротацію ракетоносіїв
У Чорному морі три надводних ракетоносії
фото ілюстративне

Із ракетоносіїв на Україну націлено 24 «Калібри»

У Чорному морі ворог здійснив ротацію ракетоносіїв: підводні заведено в пункти базування, на чергування виведені три надводних. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Загальний залп «Калібрів» залишається на позначці 24.

Зазначається, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.

ОК «Південь» закликає громадян України не піддаватися ворожим вкидам і панічним настроям, а також не нехтувати власною безпекою, на попередження реагувати оперативно й адекватно.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України.

Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Теги: ракета Чорне море росія війна Україна

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