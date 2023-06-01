Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока
Станом на 18:00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну з Чорного моря одночасно 24 ракетами

Продовжуючи нарощення напруження та в пошуках результативної тактики терору населення України, ворог маневрує силами та засобами в Чорному морі. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Наразі вкотре збільшено кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні – в море вийшов фрегат «Адмірал Ессен», – йдеться в повідомленні.

Станом на 18:00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр».

«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим», – додав Назаров.

Нагадаємо, триває 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та дві зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: ракета Чорне море окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло троє мешканців столиці
Жінка плаче над тілом доньки, яка загинула через ракетну атаку на Київ (фото)
Сьогодні, 11:45
Росіяни переважно завдають ударів за допомогою авіаційних ракет Х-101/555
Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія
Сьогодні, 15:29
ЗСУ за добу вразили дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 18:37

Події в Україні

Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, РФ блокує «зерновий коридор». Головне за 1 червня
Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, РФ блокує «зерновий коридор». Головне за 1 червня
Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16
Польща затвердила графік тренувань українських пілотів на F-16
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока
У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
56K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
31K
У Києві пролунали вибухи
22K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
15K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту