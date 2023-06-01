У море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Ракетна загроза назвичайно висока

Станом на 18:00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії

Окупанти можуть атакувати Україну з Чорного моря одночасно 24 ракетами

Продовжуючи нарощення напруження та в пошуках результативної тактики терору населення України, ворог маневрує силами та засобами в Чорному морі. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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Наразі вкотре збільшено кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні – в море вийшов фрегат «Адмірал Ессен», – йдеться в повідомленні.

Станом на 18:00 в морі два надводних та два підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр».

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«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим», – додав Назаров.

Нагадаємо, триває 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та дві зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.