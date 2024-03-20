Влада Сумщини хоче примусово евакуювати жителів двох громад

У Сумській області планується примусова евакуація жителів Великописарівської та Середо-Будської громад

Через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

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«Вчора я був у тих населених пунктах, які сьогодні евакуюються. Спілкувався з тими громадянами, які відмовляються (від евакуації – «Главком»). На жаль, така ситуація існує. Але все ж таки більшість приймає рішення щодо евакуації», – інформує Артюх.

Очільник ОВА зазначає, що у Великописарівській громаді залишається 80 сімей з дітьми. Наразі центральна влада допомагає прийняти питання щодо примусової евакуації з цієї громади.

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«Така ж сама ситуація – Шосткинський район – Середо-Будська громада. Там теж ми порушили клопотання щодо примусової евакуації сімей з дітьми», – зауважив начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, російські війська за останні два місяці приблизно втричі збільшили інтенсивність обстрілів Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. Чимало сіл та міст уже без електрики й газу, а відновити їх нині неможливо, бо не вщухають російські удари.

Загарбники цілять великою кількістю озброєння. Авіабомби, міномети, артилерійські боєприпаси, ракети та дрони – усе це чи не щодня летить на прикордонну з Росією Сумщину. Села, які розташовані найближче до ворожої країни, потерпають найдужче. Влада регіону наполягає, щоб усі мешканці прикордонних громад евакуювались.

Як повідомлялося, у прикордонній з Росією Сумській області за останні дні пролунало понад 800 вибухів. Це піврічна цифра обстрілів регіону.