Окупанти за декілька днів 800 разів обстріляли Сумщину

Рятувальники на місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку в Сумах

Торік загальна кількість обстрілів Росією Сумщини склала 1600 разів

У прикордонній з Росією Сумській області за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна цифра обстрілів регіону. Про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

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За словами очільника ОВА, за два останні дні в області було 800 вибухів. Збільшилося застосування КАБів, в тому числі й касетних.

«Декілька населених пунктів у нас заміновано. 800 вибухів – це за минулий рік була норма за пів року. Сьогодні це за два дні», – розповів Артюх.

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Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля.

До слова, російська окупаційна армія від початку 14 березня почала дуже тиснути на Донецькому та Запорізькому напрямках.