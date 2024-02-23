У Росії спалахнула масштабна пожежа: горить склад (відео)

Про причини пожежі не повідомляється

Сьогодні, 23 лютого, у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горить склад. Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомлення про загорання надійшло близько 07:00 за місцевим часом. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

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Про причини того, що сталося, не повідомляється. Повідомлень про постраждалих немає.

Склад, на якому спалахнула пожежа, є цегляною, одноповерховою будівлею. Усередині зберігаються палети, продукти харчування та металеві вироби.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві.

Раніше повідомлялося, що уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall».

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За даними росЗМІ, пожежа в «Известия Hall» почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Площа пожежі в будівлі «Известия Hall» вже досягла 1500 квадратних метрів.

Також у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.