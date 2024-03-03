Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії

Спецназ ФСБ РФ на місці бою в місті Карабулак в Інгушетії

Місцеві повстанці упродовж 16 годин чинили збройний опір бійцям спецпідрозділу російської ФСБ

У північнокавказькій республіці Інгушетія, яка входить до складу Російської Федерації, група із шести місцевих повстанців дала бій спецпідрозділу російської ФСБ. Увечері в суботу, 2 березня, російські силовики намагалися затримати бойовиків у квартирі багатоповерхівки в місті Карабулак. У відповідь вони відкрили вогонь. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, бій тривав майже 16 годин.

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Бійці силових структур путінського режиму здійснювали безладний обстріл житлових будівель у кварталі бойового зіткнення, використовуючи стрілецьке та важке озброєння, включаючи гранатомети. В результаті під вогонь силовиків потрапляли навіть будинки, розташовані поблизу.

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Російська влада запевнила, що мешканців довколишніх будинків евакуювали. Однак, в місцевих пабліках повідомили про госпіталізацію мирних мешканців із вогнепальними пораненнями.

Лише близько полудня неділі, 3 березня, стрілянина затихла. Російська влада повідомила про ліквідацію усіх шести бойовиків. Жоден з них не склав зброю і не здався. Про втрати серед силовиків не повідомляється.

У соцмережах повідомляють, що бій із спецпризначенцями ФСБ вела група Амірхана Гуражева, якій торік вдалося здійснити кілька успішних нападів на російських силовиків, зокрема на пост ДПС.

Нагадаємо, що Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засуджує злочини Російської Федерації проти інгушів.

До слова, 6 квітня 2023 року в Інгушетії спецназ ФСБ розпочав «контртерористичну операцію» із затримання підозрюваних в обстрілі поста ДПС.