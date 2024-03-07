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Ракетний удар по Сумах. Влада показала наслідки (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Сумах. Влада показала наслідки (фото)
На місці влучання працюють всі необхідні служби
фото з відкритих джерел

Наразі внаслідок російської атаки відомо про одного постраждалого

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Як пише пресслужба ОВА, внаслідок удару були пошкоджені приміщення:

  • школи;
  • центральної міської лікарні;
  • обласного центру екстреної медичної допомоги;
  • водоканалу.
Внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення обласного центру екстреної медичної допомоги
Внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення обласного центру екстреної медичної допомоги
фото: Telegram/Сумська ОВА
Росія завдала ракетного удару по Сумах
Росія завдала ракетного удару по Сумах
фото: Telegram/Сумська ОВА

Також наразі відомо про одного постраждалого.

«На місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія «Проліска», – додає пресслужба ОВА.

На місці влучання працюють всі необхідні служби
На місці влучання працюють всі необхідні служби
фото: Telegram/Сумська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 7  березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

До слова, триває 743-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Суми ракета війна обстріл окупанти

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