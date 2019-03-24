Внаслідок ДТП у Львові постраждало шестеро осіб, серед них – неповнолітня



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Один з водіїв перебував у стані алкогольного сп’яніння

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня близько 21.50 на вулиці Шевченка у Львові. Про це інформує поліція Львівської області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох транспортних засобів – «БМВ 530», яким керував 29-річний львів’янин, та «Фольксвагена» під керуванням 18-річного жителя Яворівського району.

Із тілесними ушкодженнями до лікарні доставили обох водіїв, а також чотирьох пасажирів автомобілів – 30-річного львів’янина, мешканок Львова віком 27 та 28 років, а також 17-річну жительку Яворівського району.

У водія «БМВ» медики діагностували алкогольне сп’яніння.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.