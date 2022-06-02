Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині
Ворожого обстрілу зазнали дві громади на Дніпропетровщині
У ніч на 2 червня російські окупанти знову обстрілювали Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його даними, ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.
Крім того, російські окупанти кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Наразі в Дніпропетровській області спокійно.
Як повідомлялося, вранці 2 червня Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу.