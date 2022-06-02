  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині
рус
    Події в Україні

    Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

    Окупанти майже щодня обстрілюють Дніпропетровську область - Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині
    Окупанти майже щодня обстрілюють Дніпропетровську область
    фото з відкритих джерел

    Ворожого обстрілу зазнали дві громади на Дніпропетровщині

    У ніч на 2 червня російські окупанти знову обстрілювали Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    За його даними, ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.

    Крім того, російські окупанти кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

    Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

    Наразі в Дніпропетровській області спокійно.

    Як повідомлялося, вранці 2 червня Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу.

    Читайте також: Окупанти штурмують два міста на Луганщині – Генштаб


    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині