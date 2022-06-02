Вночі окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Ворожого обстрілу зазнали дві громади на Дніпропетровщині

У ніч на 2 червня російські окупанти знову обстрілювали Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.

Крім того, російські окупанти кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Наразі в Дніпропетровській області спокійно.

Як повідомлялося, вранці 2 червня Миколаїв вкотре зазнав артилерійського обстрілу.



