Рашисти знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ

Окупанти не вперше влучають у Кременчуцький НПЗ

Прилетіло чотири ракети

Ворог сьогодні, 12 травня, знову обстріляв ракетами Кременчуцький нафто-переробний завод. Також повідомляється про вибухи у Полтавському районі. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття», – повідомив Лунін.

Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив Полтавський міський голова Олександр Мамай.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Також внаслідок ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область), який росіяни завдали на Великдень, 24 квітня, загинула одна людина, ще семеро постраждали.