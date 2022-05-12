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    Події в Україні

    Рашисти знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ

    Окупанти не вперше влучають у Кременчуцький НПЗ - Рашисти знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ
    Окупанти не вперше влучають у Кременчуцький НПЗ
    фото: kremenchug.pl.ua

    Прилетіло чотири ракети

    Ворог сьогодні, 12 травня, знову обстріляв ракетами Кременчуцький нафто-переробний завод. Також повідомляється про вибухи у Полтавському районі. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    «Чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття», – повідомив Лунін.

    Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив Полтавський міський голова Олександр Мамай.

    Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Також внаслідок ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область), який росіяни завдали на Великдень, 24 квітня, загинула одна людина, ще семеро постраждали.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Рашисти знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ