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В «Укрзалізниці» тимчасово не працюють онлайн-сервіси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В «Укрзалізниці» тимчасово не працюють онлайн-сервіси
В «Укрзалізниці» не працює продаж квитків через застосунок та сайт
фото: Укрінформ (ілюстративне)

«Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем», – «Укрзалізниця»

Через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн сервіси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

«Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності», – зауважила «Укрзалізниця».

Пресслужба додала, що «Укрзалізниця» посилює додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах. Вона радить для зв’язку з компанією використовувати сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.

До слова, «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ. Відтепер поїзд курсуватиме до станції Ясіня.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

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Теги: Укрзалізниця квиток потяг

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