Підвищення залізничних тарифів призведе до остаточного занепаду Дунайського пароплавства – GMK Center

Порти Дунаю можуть мати популярність як в аграріїв, так і у металургів

Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» становить загрозу для роботи Дунайських портів – ЗМІ

Війна в Україні та блокування українських морських портів на Чорному морі призвели до того, що частину експортних і меншою мірою імпортних потоків вантажів було перенаправлено в українські порти на Дунаї. Протягом 2022-2023 рр. їхній вантажообіг зріс у шість разів порівняно з довоєнним 2021-м. Але успішна робота морського коридору з портів «Великої Одеси» призвела до падіння дунайської перевалки. У підсумку ми маємо дивовижну ситуацію: дунайські порти, які врятували український експорт у перші два роки війни, тепер самі потребують термінової допомоги. І у першу чергу – у питанні залізничних тарифів, пише GMK Center.

Причини значного падіння вантажообігу українських портів на Дунаї – це перетікання вантажів в одеські порти внаслідок стабільної роботи морського коридору, адже в порти на Дунаї дорожча логістика. Додаткове плече від Одеси становить приблизно 250 км автотранспортом, або 200 км залізницею, пояснюють у Центрі.

Для підтримки галузі та збільшення перевалки через дунайські порти потрібно здешевлення вартості портової перевалки на Дунаї (рішення про зниження портових зборів може ухвалити АМПУ), та розвиток перевезень нішевих вантажів – наприклад, на дунайському напрямку частково залишаються добрива, генеральні вантажі, нафтопродукти, газ і небезпечні добрива, які потребують або спеціалізованої інфраструктури, або орієнтовані на подальше перевантаження у Констанці.

«Також для збільшення перевалки через дунайські порти потрібно фіксувати тарифи «УЗ», які залізничний оператор пропонує індексувати на 37%. Адже зростання тарифів «УЗ» може підвищити вартість логістики через дунайські порти приблизно на $5-7 за тонну вантажу, поставивши Дунай у ще більш невигідне становище порівняно з одеськими портами», – вказує видання.

Порти Дунаю можуть мати популярність як в аграріїв, так і у металургів. Водночас вантажовідправники ГМК, як і представники інших галузей, реалістично оцінюють загальну ситуацію з дунайською логістикою – адже навіть зараз галузі важко конкурувати з автоперевезеннями.

«В умовах війни та ризиків обстрілів портової інфраструктури, що залишаються, залишається потреба в альтернативних логістичних маршрутах для експорту та імпорту з досить високою пропускною спроможністю. Тому попри те, що з відкриттям морського коридору значення дунайських портів знизилося, ці маршрути необхідно підтримувати у робочому стані як елемент економічної безпеки України та диверсифікації логістики», – резюмували у GMK Center.

Раніше в Українському Дунайському пароплавстві закликали профільного міністра Олексія Кулебу не допустити зростання тарифу на вантажі «Укрзалізниці», адже через це робота флоту УДП у напрямку Констанци може повністю зупинитися.