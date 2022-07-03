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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування

    За словами начальника ОВА, попередньо, люди не постраждали - Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування
    За словами начальника ОВА, попередньо, люди не постраждали
    фото з відкритих джерел

    На ранок ворог ударив по Криворізькому району

    Уранці 3 липня рашисти вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську – три будинки зруйновані, один пошкоджений», – проінформував Резніченко.

    За словами начальника ОВА, попередньо, люди не постраждали.

    В інших районах області станом на восьму ранку було спокійно.

    Нагадаємо, напередодні у Павлограді на Дніпропетровщині виникла пожежа на одному із підприємств. Вогонь уже вдалося погасити, однак причини займання поки що невідомі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: пожежа росія окупанти зброя війна Україна Зброя Росії Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування