Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування
На ранок ворог ударив по Криворізькому району
Уранці 3 липня рашисти вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську – три будинки зруйновані, один пошкоджений», – проінформував Резніченко.
За словами начальника ОВА, попередньо, люди не постраждали.
В інших районах області станом на восьму ранку було спокійно.
Нагадаємо, напередодні у Павлограді на Дніпропетровщині виникла пожежа на одному із підприємств. Вогонь уже вдалося погасити, однак причини займання поки що невідомі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.