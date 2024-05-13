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Вибухи на Луганщині, ймовірно пошкоджено штаб росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на Луганщині, ймовірно пошкоджено штаб росіян (відео)
Після вибухів, у повітря здіймається стовп диму
фото скріншот відео

Виїзд із населеного пункту перекрито

У тимчасово окупованому Сорокиному Луганської області сьогодні, 13 травня, пролунали потужні вибухи, є «прильоти» по складах окупантів. Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали. 

Зокрема повідомляється про три «прильоти» по складах боєприпасів окупантів в Сорокиному. 

Також в мережі з'явилося відео. Чутно гучні вибухи, у повітря здіймається стовп диму. 

Повідомляється, що виїзд із населеного пункту перекрито. В соцмережах пишуть, що пошкоджено штаб ЗС Росії. Підтверджень цієї інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, російські загарбники втратили стратегічні резерви пального на тимчасово захопленій частині Луганської області. Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

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Теги: Луганщина обстріл війна окупанти

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