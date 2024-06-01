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На Закарпатті випав потужний град-гігант (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті випав потужний град-гігант (відео)
На Закарпатті вирувала негода
фото з відкритих джерел

Крижинки досягали розмірів м'ячиків для пінг-понгу

У Тячеві, що на Закарпатті, стався потужний град. Крижинки досягали розмірів м'ячиків для пінг-понгу. Про це повідомляє ТСН.ua.

Не встигла гроза закінчитися, як на небі з'явилися одразу дві веселки.

Нагадаємо, Святошинський район Києва, а також село Софіївська Борщагівка, ввечері, 19 квітня, раптово засипало градом

Також у Польщі зафіксували потужну бурю з градом – вона призвела до повені в одному із міст країни. Потужний грозовий фронт з сильними опадами та градом пройшов над Польщею у понеділок, 20 травня. Негода з градом, яка тривала майже дві години, призвела до раптової повені у Гнєзні. Не краща ситуація і в інших регіонах Польщі: по всій країні пройшли грози та град.  

Крім того, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

 

Теги: негода фронт гроза відео

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