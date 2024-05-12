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Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
Денис Малюська заявив, що прибутку від заморожених російських активів не вистачає для того, щоб воювати
фото: Міністерство юстиції України/Facebook

Малюська зазначив, що щорічний пакет у розмірі €3 млрд, який є прибутком від заморожених російських активів, майже ніяк не впливатиме на потреби України в умовах війни

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україні потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Про це повідомляє Politico.

Малюська зазначив, що щорічний пакет у розмірі €3 млрд, який є прибутком від заморожених російських активів, що планують віддавати Україні, майже ніяк не впливатиме на потреби України в умовах війни. 

«Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро – це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну», – заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Денис Малюська заявив, що Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки – захищається від російської збройної агресії. Міністр підкреслив, що оголошення війни нічого не змінить для України, адже всі норми права, які стосуються війни, вже застосовані, тож оголошення чи не оголошення «не має жодного юридичного сенсу».

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Теги: Денис Малюська Україна війна ЗСУ росія окупанти економіка гроші

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