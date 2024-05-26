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Путін влаштував чистки у своєму Міноборони: NYT назвала причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін влаштував чистки у своєму Міноборони: NYT назвала причини
Путін змістив Шойгу та дозволив низку корупційних арештів серед вищих чиновників міністерства
фото з відкритих джерел

Російський диктатор змінив міністра оборони вперше за понад 10 років

Періодичні обурення через некомпетентність і корупцію у верхівці російської армії перешкоджають військовим зусиллям президента РФ Володимира Путіна від початку його вторгнення до України. Про це пише The New York Times.

Російський президент уникав будь-яких серйозних публічних кроків, які можна було б розцінити як підтвердження критики, зберігаючи свого міністра оборони та старшого генерала на своїх місцях у «вогняній бурі», перемішуючи командирів на полі бою та роблячи інші кроки нижче в ланцюжку.

Тепер, коли криза на полі бою, а Пригожин мертвий, Путін вирішив діяти, змінивши міністрів оборони вперше за понад десять років, і дозволивши низку корупційних арештів серед вищих чиновників міністерства.

«Ці кроки започаткували найбільшу реформу в Міністерстві оборони Росії з початку вторгнення та підтвердили перевагу Путіна уникати великих, оперативних змін у розпал кризи, а замість цього діяти в менш помітний час за власним вибором», – ідеться у статті.

Останні кроки Путіна свідчать про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою в Україні та своєї політичної влади на початку свого п’ятого президентського терміну, кажуть експерти.

Російські війська досягають успіхів в Україні, захоплюючи території навколо Харкова та в регіоні Донбасу, оскільки Україна бореться із затримками допомоги від Сполучених Штатів і обмеженими запасами боєприпасів і особового складу. Керівництво Кремля налаштовано оптимістично.

«Вони, швидше за все, вважають ситуацію в силах достатньо стабільною, щоб покарати декого у військовому керівництві за її попередні невдачі», – сказав Майкл Кофман, експерт з російської армії та старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Хто потрапив під руку Путіна

Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот розповіла, що арешти високопосадовців навряд чи викорінять велику корупцію в російському військовому відомстві, але вони можуть змусити вищих чиновників двічі подумати, перш ніж красти в особливо великих розмірах, принаймні на якийсь час.

Генерал-майор Іван Попов, високопоставлений російський воєначальник, який очолював сили, що стримують контрнаступ України, дорікнув російському військовому керівництву. Днями його затримали за звинуваченням у шахрайстві. За словами його адвоката, він заперечує свою провину.

«Суть у тому, що війна оголила безліч різних проблем - корупцію, некомпетентність і відкритість до публічних проявів непокори, - які керівництво країни вважає за необхідне розв'язати», – сказав Семюел Чарап, старший політолог із RAND Corporation. «Зараз дуже вдалий час для цього, тому що на полі бою немає короткострокового гострого ризику».

Додамо, експерт заявив, що арештовуватимуть не лише людей з групи колишнього голови Шойгу, а й представників інших кланів Міноборони РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає поточні лінії фронту. Про це повідомили Reuters з посиланням на чотири російські джерела.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. 

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Теги: Міноборони війна путін Міноборони РФ криза Україна президент диктатор контрнаступ

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