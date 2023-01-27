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Ворог атакує Запоріжжя

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ворог атакує Запоріжжя
фото ілюстративне

Керівництво міста закликає мешканців лишатися в укриттях

У Запоріжжі чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Перша хвиля була зафіксована приблизно півгодини тому, друга - о 20:52. Користувачі пишуть, що чути вибухи було в усіх районах міста

В місті лунає сирена повітряної тривоги. «Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях», – написав у телеграм-каналі Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів. В ніч на 26 січня окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. «Критична інфраструктура залишається для країни-терориста ціллю №1. Не в силах впоратись з нашими Збройними силами, ворог гатить по мирних домівках і об’єктах енергетики, сподіваючись посіяти в наших душах темряву, страх і зневіру», – повідомила тоді обласна військова адміністрація.

Теги: Запоріжжя вибух

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