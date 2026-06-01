Ворог атакував Одесу: безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку

Вікторія Літвінова
Наслідки влучання ворожого БпЛА у житловий будинок в Одесі
фото: Сергій Лисак / Telegram
Лисак: пошкоджено фасад і балкони, спалахнула нежитлова будівля поруч

Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі – частково зруйновано перший і другий поверхи, пошкоджено фасад і балкони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Станом на 00:43 Повітряні сили ЗС України попереджали про наближення ворожих безпілотників до Одеси з боку Чорного моря.

Пожежу в багатоповерхівці локалізували. Окрім житлового будинку, загорілася нежитлова двоповерхова будівля поблизу. Внаслідок атаки постраждав один житель – необхідну допомогу йому надали на місці. Роботи з ліквідації наслідків удару тривають, на місці задіяні всі відповідні служби.

Одеса під систематичними ударами

Одеська область залишається однією з найчастіших цілей російських безпілотників. Лише у ніч на 16 квітня місто пережило кілька хвиль ракетних і дронових ударів – тоді загинули дев'ять людей, ще 23 отримали поранення. У лютому ворог вдарив по житловому будинку, спричинивши пожежу. Окупанти регулярно цілять по житлових кварталах і портовій інфраструктурі міста.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня безпілотники вже атакували Одесу – тоді також зафіксували влучання у будинок.

