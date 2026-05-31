Зеленський заявив про «вікно для переговорів» щодо закінчення війни

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Україна має розглядати можливість дипломатичного врегулювання війни, вважає президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині існує обмежене «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання війни, яке, на його думку, варто використати до початку наступного зимового періоду. Як інформує «Главком», про це Зеленський сказав у інтерв’ю для Face the Nation.

За словами глави держави, з кінця 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, а її щомісячні втрати зростають.

«Я вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ. Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна повинна розглядати можливість дипломатичного врегулювання.

«Я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими», – наголосив президент.

Водночас Зеленський зауважив, що перспектива переговорів залежить від кількох факторів, зокрема від внутрішнього тиску в Росії, санкційної політики Заходу та готовності Москви до діалогу.

Президент також окреслив можливу роль міжнародних партнерів у переговорному процесі. Зокрема, він згадав формат E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) як потенційних представників Європи, а також окремо відзначив країни Північної Європи та Туреччину як можливих посередників.

«Це мають вирішити Україна та Європа. Але важливо, щоб Росія була готова до діалогу і присутності європейських партнерів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна вперше за кілька років змогла перехопити ініціативу на полі бою та почали відвойовувати більше території, ніж захоплюють російські війська. Водночас це вікно можливостей може залишатися відкритим лише протягом найближчих шести-дев’яти місяців. У цей час Київ може використати нові військові успіхи як важливий аргумент на майбутніх переговорах із Москвою.

Раніше у Європейському Союзі активно обговорювали можливість призначення спеціального представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні. Серед можливих кандидатів у ЗМІ називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрезидента Європейського центрального банку Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

Водночас країни ЄС не дійшли єдиної позиції щодо такої ініціативи. Частина держав вважає призначення окремого переговірника передчасним і розцінює його як можливу поступку Кремлю. Інші країни, навпаки, вважають такий крок необхідним на тлі поступового зменшення ролі США як головного посередника у переговорах щодо війни.