Атака на Одесу: удари припали по будинках, зруйновано квартири, є поранені

Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня

Ворог знову цілеспрямовано атакував житлові квартали міста

В Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі. Наслідки повідомила місцева влада, пише «Главком».

фото: Одеська МВА

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із дронів влучив у триповерховий житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано квартири на другому та третьому поверхах.

Постраждали двоє людей – 72-річна жінка та 52-річний чоловік, які отримали осколкові поранення. Жінку госпіталізували, чоловіку надали допомогу на місці.

Також зафіксовані влучання ще у кілька житлових будинків. Пошкоджено дві двоповерхівки та ще одну триповерхову будівлю. У частині будівель вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

фото: Одеська МВА

Окрім цього, один із ударів припав по нежитловій будівлі.

фото: Одеська МВА

На місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки, уточнюється інформація щодо постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло дев'ять людей. Також внаслідок атаки 23 людини постраждали.

До слова, 23 квітня на фронті відбулося 144 бойових зіткнень.

Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.