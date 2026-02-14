Головна Одеса Новини
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа 

Вночі 14 лютого російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

«На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначив Лисак.

Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок фото 1
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.

