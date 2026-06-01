У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус

Епіцентр розташовувався за 15 кілометрів від узбережжя півострова
фото: Головний центр спеціального контролю
Магнітуда поштовхів становила 3,3 за шкалою Ріхтера

Поштовхи зафіксували увечері 31 травня – за класифікацією фахівців, землетрус належить до категорії ледве відчутних і не становить загрози для населення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Де і коли стався землетрус

31 травня о 19:08 за київським часом сейсмічні станції зафіксували підземні поштовхи в районі тимчасово окупованого Криму. Епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 15 кілометрів від узбережжя півострова, глибина осередку – 10 кілометрів.

За шкалою Ріхтера магнітуда становила 3,3 – це найслабший рівень, який зазвичай відчувають лише деякі люди в безпосередній близькості до епіцентру.

Як часто Україну трясе

Кримський півострів – одна з найсейсмічно активних територій України. За даними геофізиків, тут регулярно фіксують поштовхи інтенсивністю до 5–6 балів за 12-бальною шкалою. Активною лишається й південно-західна частина країни – Карпати, Чернівецька та Одеська області, де сейсмічні події пов'язані з близькістю до румунської зони Вранча.

Лише за останній рік «Главком» повідомляв про кілька поштовхів: землетрус магнітудою 2,2 у Чернівецькій області у грудні 2025 року, поштовхи поблизу острова Зміїний у Чорному морі, а також землетрус магнітудою 3,5 біля Криму у вересні 2024 року.

Найпотужніший землетрус в історії України

Найсильнішим землетрусом, який пережила країна, лишається Кримський – він стався 12 вересня 1927 року. Його осередок розташовувався під морським дном південніше Ялти й був витягнутий уздовж південного узбережжя півострова. Сила поштовхів сягала 8–9 балів, повторні струси тривали кілька днів, очевидці фіксували навіть «вогняні стовпи» над морем і хвилі цунамі. Тоді троє людей загинули й 65 отримали поранення, значних руйнувань зазнали будівлі по всьому Південному березі Криму.

Сейсмологи з Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України звертають увагу: у науці існує поняття «сторічного терміну» – потужні землетруси певного регіону зазвичай повторюються приблизно кожні 100 років. Тому до 2027 року в Криму можна чекати новий сильний поштовх інтенсивністю до 7 балів.

Що означає магнітуда 3,3

Шкала Ріхтера логарифмічна: збільшення на одиницю означає приблизно 32-кратне зростання вивільненої енергії. Землетруси магнітудою до 3,9 фахівці класифікують як слабкі – їх не завжди фіксують навіть прилади поза епіцентром, а пересічна людина зазвичай їх не відчуває. 

Нагадаємо, попередній землетрус на півострові зафіксували у вересні 2024 року – тоді поштовхи магнітудою 3,5 пройшли у східній частині Чорного моря за 20 кілометрів від кримського узбережжя.

Раніше «Главком» розповідав і про сейсмічну активність у Туреччині, де науковці прогнозують потужний землетрус у регіоні Мармурового моря – у небезпечній зоні проживає понад 25 мільйонів людей.

